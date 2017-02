FrankfurtDer französische Luxusgüterkonzern Hermes hat mit gestiegenen Umsätzen zum Jahresausklang Zuversicht verbreitet. Die Aktien des Unternehmens, das für seine mondänen Taschen und Seidenschals bekannt ist, verloren am Mittwoch an der Pariser Börse dennoch 1,8 Prozent. Analysten erklärten das mit der Tatsache, dass die Papiere bereits deutlich mehr wert seien als die seiner Konkurrenten. Sie haben im vergangenen Jahr rund 25 Prozent zugelegt.

Im vierten Quartal steigerte Hermes vor allem dank seiner Lederwaren den Erlös bei konstanten Wechselkursen um 6,6 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. Das Geschäft habe sich quer durch alle Regionen erholt, besonders in Asien seien Verbesserungen spürbar, teilte Hermes mit. "Wir sehen eine positive Bewegung in Asien. In China sind wir die begehrteste Marke." Für das Gesamtjahr 2016 bekräftigte das Unternehmen sein Margenziel.

Luxushersteller hatten in den vergangenen Monaten mit einer schwächeren Nachfrage aus China und ausbleibenden Touristenströmen nach Europa in Folge von Terroranschlägen zu kämpfen. Auch Konkurrent LVMH hatte jedoch zuletzt Signale für eine Erholung gegeben. (Reporter: Dominique Vidalon, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)