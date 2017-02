FrankfurtMit ihrer Bilanz hat die australische Hochtief -Tochter Cimic - früher Leighton - am Mittwoch die Anleger begeistert. Die Aktien stiegen an der Börse in Sydney um 7,6 Prozent. "Die Zahlen für 2015/16 waren besser als erwartet, und die Prognose für 2017 liegt ebenfalls höher", sagte ein Händler. Hochtief stiegen im frühen Frankfurter Handel um 1,9 Prozent und zählten damit im MDax zu den größten Gewinnern. (Reporter: Andrea Lentz, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)