FrankfurtDie Ausweitung des Immobilienvermögens zum Jahresende 2016 lässt die Anleger bei Ado Properties zugreifen: Die Aktien steigen im frühen Frankfurter Handel um 3,7 Prozent.

08:05 EURO LEICHT ERHOLT ÜBER 1,04 DOLLAR

Der Euro setzt am Mittwoch mit Kursen über 1,04 Dollar in den europäischen Handel ein. Allerdings bleibt das am Dienstag erreichte 14-Jahres-Tief von 1,0353 Dollar in Reichweite. "Der Dollar sieht weiter ziemlich stark aus", sagte ein Händler. Viele Investoren nutzten kleinere Rückschläge für Käufe.