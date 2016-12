FrankfurtDie 1,3 Milliarden Dollar schwere Übernahmeofferte von TDK beflügelt Invensense. Die Aktien steigen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 17 Prozent und sind mit 12,65 Dollar so teuer wie zuletzt vor gut einem Jahr.

12:27 BANKEN ORDERN BEIM DREI-MONATS-TENDER WENIGER GELD

Beim 98-Tage-Tender teilt die EZB 36 Banken 2,67 Milliarden Euro zu. Das ist deutlich weniger als am Donnerstag mit 4,57 Milliarden Euro fällig werden.

12:14 MONTE PASCHI GRENZEN VERLUSTE EIN

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) grenzen ihre Verluste ein: Mit 18,32 Euro notieren die Aktien noch 1,2 Prozent niedriger. Zuvor waren sie um 19,1 Prozent auf ein Rekordtief von 15 Euro abgestürzt. Kurz vor der Zustimmung des italienischen Parlaments für ein 20 Milliarden Euro schweres Banken-Rettungspaket hatten die Aktien ihre Talsohle verlassen.

11:39 DEUTSCHE BANK GEGEN DEN BRANCHENTREND HÖHER

Mit einem Plus von meist gut einem Prozent trotzen Deutsche Bank dem Branchentrend und liegen im Dax und EuroStoxx50 mit an der Spitze. In Finanzkreisen wird im milliardenschweren Streit um Tricksereien am amerikanischen Hypothekenmarkt weiterhin eine Einigung noch vor Weihnachten erwartet.

10:51 NORMA NACH GROßAUFTRAG AN MDAX-SPITZE

Norma steigen um 3,7 Prozent auf 40,07 Euro und sind damit im MDax der Top-Favorit. Der Autozulieferer hatte aus Frankreich einen Großauftrag gewonnen.

09:55 MONTE PASCHI NACH AUSSAGEN ZUR LIQUIDITÄT IM FREIEN FALL

Die Unsicherheit über die Sanierung der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi(BMPS) verprellt die Aktionäre erneut: Die Aktien brechen im Mailänder Handel nach mehreren automatischen Handelsunterbrechungen, mit denen zu starke Kursbewegungen gebremst werden sollen, um zwölf Prozent auf 16,30 Euro ein. Das Institut hatte zuvor mitgeteilt, das Geld reiche nur noch für vier Monate.

09:23 DAX HANGELT SICH WEITER NACH OBEN

Der Dax legt nach einer leichteren Eröffnung etwas zu und stellt mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 11.474 Punkten ein frisches 16-Monats-Hoch auf.

08:25 VW-DIESEL-KOMPROMISS KOMMT BEI ANLEGERN AN

Volkswagen steigen im frühen Handel um 0,9 Prozent und stehen damit im Dax ganz oben. Nach monatelangem Ringen haben sich die Wolfsburger im Dieselskandal mit Behörden und Privatklägern grundsätzlich auf eine Entschädigung von 83.000 Kunden in den USA verständigt.

08:12 ADO PROPERTIES IM FRÜHEN HANDEL AN SDAX-SPITZE

Die Ausweitung des Immobilienvermögens zum Jahresende 2016 lässt die Anleger bei Ado Properties zugreifen: Die Aktien steigen im frühen Frankfurter Handel um 3,7 Prozent.

08:05 EURO LEICHT ERHOLT ÜBER 1,04 DOLLAR

Der Euro setzt am Mittwoch mit Kursen über 1,04 Dollar in den europäischen Handel ein. Allerdings bleibt das am Dienstag erreichte 14-Jahres-Tief von 1,0353 Dollar in Reichweite. "Der Dollar sieht weiter ziemlich stark aus", sagte ein Händler. Viele Investoren nutzten kleinere Rückschläge für Käufe. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)