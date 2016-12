FrankfurtSanofi führen mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 76,46 Euro die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an. Laut Insidern waren die Franzosen zuletzt auch an Actelion interessiert, dessen Aktien dank eines neuen Anlaufs zu einem Milliarden-Deal mit dem US-Konzern Johnson & Johnson auf Höhenflug sind.

***********************************************************

09:47 ANLEGERN MISSFALLEN NOKIAS PATENTKLAGEN GEGEN APPLE

Nokia fallen um 4,5 Prozent auf 4,52 Euro und halten im EuroStoxx50 damit die rote Laterne. Der einstige Handy-Weltmarktführer hat in Deutschland und im US-Bundesstaat Texas einige Patentklagen gegen Apple eingereicht. Die Amerikaner waren nicht bereit Lizenzgebühren für bestimmte patentierte Erfindungen zu zahlen.

***********************************************************

09:38 HORNBACH NACH ZAHLEN HÖHER

Mit Käufen reagieren die Anleger im SDax auf den Zwischenbericht von Hornbach : Die Aktien steigen um 2,5 Prozent auf 62,95 Euro, ehe Gewinnmitnahmen das Plus auf 1,4 Prozent schmelzen lassen. Die Baumarkt-Holding habe etwas bessere Geschäfte als erwartet ausgewiesen, sagte ein Händler.

***********************************************************

09:15 MDAX BEGINNT LEICHTER

Der MDax hat seinen Rekordkurs verlassen und verliert im Anfangsgeschäft 0,4 Prozent auf 21.971 Punkte.

***********************************************************

08:07 EURO LEICHT ERHOLT - US-DATEN IM FOKUS

Gewinnmitnahmen drücken im frühen Donnerstagshandel den Dollar, so dass im Gegenzug der Euro auf 1,0452 Dollar von 1,0423 Dollar am Mittwochabend in New York steigt. "Sollten die US-Daten schlechter als gedacht ausfallen, könnte der Dollar rasch weiter fallen", sagte ein Händler. Unter anderem werden die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt erwartet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)