FrankfurtÜberraschend schwache US-Frühindikatoren machen dem Dollar zu schaffen. Der Euro verteuert sich auf 1,0484 Dollar von zuvor 1,0457 Dollar. Im Gegenzug baut der Dax seine Verluste leicht aus und verliert 0,3 Prozent auf 11.439 Punkte.

***********************************************************

14:43 SCHRECK ÜBER SCHWACHE GERRY-WEBER-ZAHLEN VERFLIEGT

Die enttäuschenden Quartalszahlen bringen die Aktien von Gerry Weber nur kurz aus dem Tritt. Die Papiere, die zunächst um bis zu 4,5 Prozent abgerutscht waren, notieren mit 11,04 Euro wieder auf dem Niveau unmittelbar vor Veröffentlichung der Nachricht.

***********************************************************

12:06 MICRON IM FRÜHEN US-HANDEL AUF HÖHENFLUG

Nach der Vorlage von Zahlen greifen die US-Anleger im vorbörslichen US-Handel bei Micron zu: Die Aktien heben um gut elf Prozent ab. Für das laufende Quartal hatte der Chip-Konzern einen Umsatz und Gewinn oberhalb der bisherigen Analystenschätzungen bekanntgegeben.

***********************************************************

11:36 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN MEDIASET

Mediaset fallen um 3,6 Prozent auf 4,41 Euro. Die Aktien hatten zuletzt vom Streit zwischen der französischen Vivendi und Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi profitiert und über 20 Prozent gewonnen. Die Analysten der Berenberg Bank und von Natixis kassierten ihre Kaufempfehlungen.

***********************************************************

10:20 MONTE PASCHI NACH KURSEINBRUCH WIEDER IM PLUS

Die Turbulenzen bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi(BMPS) gehen weiter: Nach einem Kursabsturz von zeitweise 9,8 Prozent auf ein frisches Rekordtief von 14,71 Euro drehen die Titel ins Plus und steigen in der Spitze um 4,3 Prozent auf 17 Euro.

***********************************************************

10:13 SANOFI AN EUROSTOXX50-SPITZE

Sanofi führen mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 76,46 Euro die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an. Laut Insidern waren die Franzosen zuletzt auch an Actelion interessiert, dessen Aktien dank eines neuen Anlaufs zu einem Milliarden-Deal mit dem US-Konzern Johnson & Johnson auf Höhenflug sind.

***********************************************************

09:47 ANLEGERN MISSFALLEN NOKIAS PATENTKLAGEN GEGEN APPLE

Nokia fallen um 4,5 Prozent auf 4,52 Euro und halten im EuroStoxx50 damit die rote Laterne. Der einstige Handy-Weltmarktführer hat in Deutschland und im US-Bundesstaat Texas einige Patentklagen gegen Apple eingereicht. Die Amerikaner waren nicht bereit Lizenzgebühren für bestimmte patentierte Erfindungen zu zahlen.

***********************************************************

09:38 HORNBACH NACH ZAHLEN HÖHER

Mit Käufen reagieren die Anleger im SDax auf den Zwischenbericht von Hornbach : Die Aktien steigen um 2,5 Prozent auf 62,95 Euro, ehe Gewinnmitnahmen das Plus auf 1,4 Prozent schmelzen lassen. Die Baumarkt-Holding habe etwas bessere Geschäfte als erwartet ausgewiesen, sagte ein Händler.

***********************************************************

09:15 MDAX BEGINNT LEICHTER

Der MDax hat seinen Rekordkurs verlassen und verliert im Anfangsgeschäft 0,4 Prozent auf 21.971 Punkte.

***********************************************************

08:07 EURO LEICHT ERHOLT - US-DATEN IM FOKUS

Gewinnmitnahmen drücken im frühen Donnerstagshandel den Dollar, so dass im Gegenzug der Euro auf 1,0452 Dollar von 1,0423 Dollar am Mittwochabend in New York steigt. "Sollten die US-Daten schlechter als gedacht ausfallen, könnte der Dollar rasch weiter fallen", sagte ein Händler. Unter anderem werden die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt erwartet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)