FrankfurtDie Aussicht auf einen milliardenschweren Auftrag des US-Pentagons gibt Lockheed Martin Auftrieb. Wie Reuters von mit der Sache vertrauten Personen erfuhr, soll der Rüstungskonzern 90 Kampfjets des Typs F-35 für die amerikanischen Streitkräfte liefern. Der Deal soll 8,5 Milliarden Dollar schwer sein. Lockheed-Aktien gewinnen mehr als ein Prozent.

13:47 US-ANLEGER SETZEN AUF WENIGER STRENGE BANKENREGELN

In Erwartung einer Lockerung der Bankenregulierung legen US-Finanzwerte wie Bank of America, Citigroup und Wells Fargo vorbörslich bis zu 1,5 Prozent zu. US-Präsident Donald Trump soll sich später mit Konzernchefs wie etwa dem Boss von JPMorgan treffen. Anleger spekulieren, dass Trump Regeln der Finanzreform Dodd-Frank teilweise aufhebt. Diese waren 2008 nach der Finanzkrise eingeführt worden, um Risiken im Bankensektor zu minimieren.

09:35 WEITERE PREISERHÖHUNG TREIBT MICHELIN-KURS

Nach Nordamerika erhöht Michelin auch in Europa die Preise für seine Autoreifen um acht Prozent. Dies treibt die Aktie in Paris 5,5 Prozent in die Höhe. Das ist der größte Kurssprung seit fast zwei Jahren.

08:13 GOLDMAN-EMPFEHLUNG HIEVT CONTINENTAL AN DAX-SPITZE

Ein positiver Kommentar von Goldman Sachs gibt Continental am Freitag Auftrieb. Die Aktien steigen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils ein Prozent, nachdem die Analysten der US-Bank die Titel auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft haben.