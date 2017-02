FrankfurtDie Anleger am Ölmarkt setzen auf ein hohes Überangebot in den USA: Brent fällt um 1,4 Prozent auf 56,02 Dollar je Barrel, WTI kostet mit 53,20 Dollar 1,2 Prozent weniger. Baker Hughes zufolge ist die Zahl der Ölbohrungen in den USA in der vergangenen Woche um 17 Bohrlöcher auf 583 Bohrungen gestiegen. Das war der höchste Stand seit Oktober 2015. Die Sorge vor den Folgen der amerikanisch-iranischen Spannungen rückten etwas in den Hintergrund, sagten Händler.