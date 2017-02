Frankfurt, 07. Feb Die Unsicherheit über den Ausgang der französischen Präsidentenwahlen im Frühjahr hinterlässt auch am Rentenmarkt Spuren: Der Abstand zwischen den Renditen der zehnjährigen Anleihen Frankreichs und Deutschlands steigt auf 78 Punkte und ist so hoch wie im November 2012. *********************************************************** 09:13 BNP PARIBAS FALLEN NACH ZAHLEN Nach der Vorlage von Zahlen gehen BNP Paribas in Paris auf Tauchstation: Die Aktien verlieren rund vier Prozent auf 57,78 Euro, womit sie im CAC30 und im EuroStoxx50 die rote Laterne halten. Die Franzosen verdienten im Schlussquartal weniger als erwartet. *********************************************************** 08:08 MÜNCHENER RÜCK FALLEN ANS DAX-ENDE Münchener Rück verlieren nach einem Gewinnrückgang bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel gut ein Prozent. Sie sind damit schwächster Wert im Dax. ****************************************************** 07:42 HANNOVER RÜCK NACH MILLIARDENGEWINN GEFRAGT Anleger greifen nach einem Milliardengewinn bei Hannover Rück zu. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,4 Prozent und sind stärkster Wert im MDax. ******************************************************* 07:35 THYSSENKRUPP NACH HOCHSTUFUNG AN DAX-SPITZE Thyssenkrupp sind nach einer Hochstufung gefragt. Die Titel übernehmen mit einem Kursplus von 1,4 Prozent vorbörslich die Dax -Spitze. Händlern zufolge hat die Bank Macquarie Thyssen-Aktien auf "outperform" von "neutral" hochgestuft und das Kursziel mit 30 Euro bestätigt. ******************************************************** 07:20 METRO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro METRO AG 30,67 1,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)