Frankfurt, 07. Feb Nokia steigen um drei Prozent auf 4,53 Euro und damit an die Spitze des EuroStoxx50. Die Anleger folgen einer Empfehlung von Morgan Stanley, die die Aktien auf "overweight" von "equal weight" hochgestuft und das Kursziel auf 5,70 von 5,00 Euro erhöht haben. *********************************************************** 09:58 DEUTSCH-FRANZÖSISCHER RENDITE-ABSTAND WÄCHST WEITER Die Unsicherheit über den Ausgang der französischen Präsidentenwahlen im Frühjahr hinterlässt auch am Rentenmarkt Spuren: Der Abstand zwischen den Renditen der zehnjährigen Anleihen Frankreichs und Deutschlands steigt auf 78 Punkte und ist so hoch wie im November 2012. *********************************************************** 09:13 BNP PARIBAS FALLEN NACH ZAHLEN Nach der Vorlage von Zahlen gehen BNP Paribas in Paris auf Tauchstation: Die Aktien verlieren rund vier Prozent auf 57,78 Euro, womit sie im CAC30 und im EuroStoxx50 die rote Laterne halten. Die Franzosen verdienten im Schlussquartal weniger als erwartet. *********************************************************** 08:08 MÜNCHENER RÜCK FALLEN ANS DAX-ENDE Münchener Rück verlieren nach einem Gewinnrückgang bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel gut ein Prozent. Sie sind damit schwächster Wert im Dax. ****************************************************** 07:42 HANNOVER RÜCK NACH MILLIARDENGEWINN GEFRAGT Anleger greifen nach einem Milliardengewinn bei Hannover Rück zu. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,4 Prozent und sind stärkster Wert im MDax. ******************************************************* 07:35 THYSSENKRUPP NACH HOCHSTUFUNG AN DAX-SPITZE Thyssenkrupp sind nach einer Hochstufung gefragt. Die Titel übernehmen mit einem Kursplus von 1,4 Prozent vorbörslich die Dax -Spitze. Händlern zufolge hat die Bank Macquarie Thyssen-Aktien auf "outperform" von "neutral" hochgestuft und das Kursziel mit 30 Euro bestätigt. ******************************************************** 07:20 METRO EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro METRO AG 30,67 1,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)