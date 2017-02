FrankfurtLufthansa steigen im vorbörslichen Handel am Mittwoch bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Laut Händlern haben die Analysten der Societe Generale die Aktien auf "buy" von "hold" hochgestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)