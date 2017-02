FrankfurtGea steigen um zwei Prozent auf 39,45 Euro und damit an die MDax -Spitze. Nach der Vorlage von Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs stuften die Analysten der Credit Suisse die Aktien hoch auf "outperform" von "neutral" und erhöhten ihr Kursziel auf 44 von 36 Euro.

***********************************************************

08:06 ANALYSTENKOMMENTAR DRÜCKT FRAPORT ANS MDAX-ENDE

Im frühen Frankfurter Handel fallen Fraport um 2,3 Prozent und halten damit im MDax die rote Laterne. Händlern zufolge haben die Analysten der Societe Generale ihre Kaufempfehlung für den Flughafenbetreiber kassiert und stuften die Aktien herunter auf "hold".

***********************************************************

08:02 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT LUFTHANSA AN

Lufthansa steigen im vorbörslichen Handel am Mittwoch bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Laut Händlern haben die Analysten der Societe Generale die Aktien auf "buy" von "hold" hochgestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)