FrankfurtJenoptik setzen ihren Aufwärtstrend im Schlepptau der Zahlen vom Dienstag fort und steigen um 5,9 Prozent auf 19,17 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit Juni 2002 nicht mehr. Unter anderem hat Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 20,70 von 15,50 Euro angehoben.

11:25 OUTOKUMPU STEIGEN AUF HÖCHSTEN STAND SEIT MAI 2012

Die Begeisterung über eine überraschende Dividendenzahlung bei Outokumpu hält an. Nach der dritten Hochstufung seit Vorlage der Quartalsbilanz vergangene Woche klettern die Aktien des finnischen Stahlherstellers um 4,6 Prozent auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren.

10:58 Anleger strafen TomTom nach Verlust ab

Der Ausblick auf weiter sinkende Umsätze nach einem Verlust im abgelaufenen Quartal löst bei TomTom - Aktionären Entsetzen aus: Die Aktien stürzen in Amsterdam um 9,7 Prozent auf 7,61 Euro ab.

10:42 MOELLER-MAERSK TAUCHEN NACH ZAHLEN AB

Mit Verkäufen reagieren die Anleger auf die enttäuschenden Quartalszahlen von Moeller-Maersk : Die Aktien der dänischen Reederei fallen in Kopenhagen zeitweise um rund sieben Prozent und liegen am späten Vormittag immer noch vier Prozent im Minus.

10:06 ANLEGER NEHMEN BEI OSRAM GEWINNE MIT

Gewinnmitnahmen machen die Kursgewinne von Osram nach den guten Zahlen zunichte. Die Aktien rutschen 0,3 Prozent ins Minus auf 55,24 Euro. "Das ist Verkaufen nach guten Nachrichten, und einige haben wohl auf eine Erhöhung der Prognose gehofft", sagte ein Händler.

9:59 Storebrand steigen auf Neun-Jahres-Hoch

Storebrand gewinnen knapp acht Prozent auf 56,00 Norwegische Kronen. Das ist der höchste Stand seit neun Jahren. Der norwegische Versicherer übertraf mit seinem Gewinn vor Steuern von 816 Millionen Kronen die Erwartungen und zahlt erstmals seit sechs Jahren wieder eine Dividende.

9:24 Vinci-Anleger bauen auf gute Zahlen

Vinci steigen um gut vier Prozent auf 67,90 Euro und damit an die Spitze des EuroStoxx50. Der französische Baukonzern hatte sich am Dienstagabend nach Handelsschluss zuversichtlich über die Aussichten im laufenden Jahr geäußert.

09:17 GEA NACH ANALYSTENKOMMENTAREN WEITER IM AUFWIND

Gea steigen um zwei Prozent auf 39,45 Euro und damit an die MDax -Spitze. Nach der Vorlage von Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs stuften die Analysten der Credit Suisse die Aktien hoch auf "outperform" von "neutral" und erhöhten ihr Kursziel auf 44 von 36 Euro.

08:06 ANALYSTENKOMMENTAR DRÜCKT FRAPORT ANS MDAX-ENDE

Im frühen Frankfurter Handel fallen Fraport um 2,3 Prozent und halten damit im MDax die rote Laterne. Händlern zufolge haben die Analysten der Societe Generale ihre Kaufempfehlung für den Flughafenbetreiber kassiert und stuften die Aktien herunter auf "hold".

08:02 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT LUFTHANSA AN

Lufthansa steigen im vorbörslichen Handel am Mittwoch bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Laut Händlern haben die Analysten der Societe Generale die Aktien auf "buy" von "hold" hochgestuft.