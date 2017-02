FrankfurtHoffnungen auf Steuererleichterungen für US-Firmen treiben die Aktienkurse an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte baut seine Gewinne aus und steigt um 0,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 20.162,25 Punkte. Der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 100,55 Punkte. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er werde in den kommenden zwei bis drei Wochen etwas "Phänomenales in Sachen Steuern" verkünden.