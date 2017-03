FrankfurtNach einer leichteren Eröffnung schiebt die Erwartung massiver US-Infrastrukturinvestitionen den Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 20.841 Punkten an. Auch der S&P-Index steigt mit einem Plus von 0,1 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 2369,03 Zählern.

***********************************************************

16:31 SOTHEBY'S NACH STARKEN ZAHLEN AUF HÖHENFLUG

Sotheby's steigen an der Wall Street um 11,8 Prozent auf ein 20-Monats-Hoch von 44,80 Dollar. Das Auktionshaus hatte im vierten Quartal mehr verdient als erwartet.

***********************************************************

16:21 CATERPILLAR-ANLEGER BAUEN AUF TRUMP-ANKÜNDIGUNG

Die Ankündigung von Donald Trump, in seiner ersten Rede vor dem US-Kongress in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) Details zu versprochenen Infrastrukturmaßnahmen zu nennen, schiebt Caterpillar ins Plus: Die Aktien steigen um 1,9 Prozent auf 97,28 Dollar und sind damit der größte Gewinner im Dow-Jones-Index. Zuvor waren sie noch um 0,3 Prozent gefallen.

***********************************************************

15:58 EURO LEICHT IM AUFWIND

Der Euro steigt in der Spitze auf 1,0608 von 1,0560 Dollar am Freitagabend. Offenbar machen neue Umfragen zu den französischen Präsidentenwahlen die Anleger wieder etwas zuversichtlicher über die Zukunft der Währungsunion.

***********************************************************

15:51 ÖLPREISE STEIGEN TROTZ HOHER US-BESTÄNDE

Trotz einer wieder steigenden US-Förderung ziehen die Preise an: Brent und WTI legen je etwa ein Prozent auf 56,56 und 54,50 Dollar je Barrel zu. Laut Baker Hughes ist die Zahl der Ölbohrungen in den USA vorige Woche wieder gestiegen.

***********************************************************

09:12 GEPLATZTER INTESA-DEAL DRÜCKT GENERALI

Das Aus für eine Übernahme durch Intesa Sanpaolo brockt Generali den größten Kurssturz seit einem knappen Dreiviertel Jahr ein. Die Aktien fallen in Mailand um 6,3 Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 13,21 Euro. Intesa steigen dagegen um 6,4 Prozent.

***********************************************************

08:22 MÖGLICHES SCHOTTEN-REFERENDUM DRÜCKT PFUND STERLING

Ein mögliches erneutes Referendum zur Unabhängigkeit Schottlands setzt Börsianern zufolge dem Pfund Sterling zu. Es verbilligt sich um etwa einen Viertel US-Cent auf 1,2424 Dollar.

***********************************************************

08:13 AAREAL BANK GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS

Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste der Aareal Bank zum Wiedereinstieg. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils 1,7 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche knapp sechs Prozent eingebüßt hatten.

***********************************************************

08:07 VOLKSWAGEN NACH ZAHLEN GEFRAGT

Ein Betriebsgewinn von 7,1 Milliarden Euro und eine Dividende von 2,06 Euro je Aktie machen Volkswagen bei Anlegern beliebt. Die Titel des Autobauers steigen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils knapp zwei Prozent.

***********************************************************

08:01 ANALYSTENKOMMENTARE DRÜCKEN NORDEX INS MINUS

Negative Analystenkommentar drücken Nordex ans TecDax-Ende. Die Papiere verlieren im Geschäft von Lang & Schwarz 2,2 Prozent auf etwa 13,15 Euro. Die Experten der HSBC stufen die Titel auf "Hold" herunter und kürzen das Kursziel auf 16 von 25 Euro. Ihre Kollegen von der Deutschen Bank senken ihr Rating auf "Sell" von "Hold" und das Kursziel auf 14 von 22 Euro.

***********************************************************

07:39 UBS-EMPFEHLUNG HIEVT ADIDAS AN DAX-SPITZE

Eine Kaufempfehlung gibt Adidas am Montag Auftrieb. Die Papiere steigen vorbörslich um 1,3 Prozent auf etwa 153,60 Euro. Die Analysten der UBS stuften die Titel auf "Buy" von "Neutral" hoch und erhöhten das Kursziel auf 180 von 141 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)