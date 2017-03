BÖRSEN-TICKER-VTG enttäuscht Anleger mit Ausblick

Frankfurt, 07. Mrz VTG liegen auch am Mittag noch 2,6 Prozent im Minus bei 30,69 Euro und damit am SDax-Ende. Am Morgen waren sie zeitweise um 6,8 Prozent eingebrochen. Laut Börsianern enttäuschte der Waggonvermieter trotz einer Dividendenanhebung mit seinem Ausblick.