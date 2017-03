FrankfurtE.ON rutschen im frühen Handel um rund ein Prozent ab und zählen im Dax damit zu den Schlusslichtern. Dem "Handelsblatt" zufolge übertrifft der Verlust des Energiekonzerns 2016 noch die Befürchtungen der Analysten.

***********************************************************

08:04 BVB übernimmt SDax-Spitze nach Sieg gegen Lissabon

Der Einzug in das Viertelfinale der Champions League nach einem 4:0 Sieg über Benfica Lissabon tut den Borussen auch an der Börse gut: Im frühen Handel klettern die Aktien des BVB um rund zwei Prozent und übernehmen damit die Spitze des SDax.

***********************************************************

07:55 ZAHLEN SCHIEBEN AXEL SPRINGER VORBÖRSLICH AN

Axel Springer steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,1 Prozent. Dank des florierenden Internetgeschäfts hat der Verlag 2016 seinen Gewinn gesteigert und erhöht die Dividende.

***********************************************************

07:49 MORPHOSYS VORBÖRSLICH AM TECDAX-ENDE

Mit seinen Quartalszahlen kann Morphosys vorbörslich bei den Anlegern nicht punkten: Die Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent und damit an das TecDax-Ende.

***********************************************************

07:41 UNIPER FALLEN VORBÖRSLICH NACH ZAHLEN

Uniper verlieren im vorbörslichen Handel am Donnestag bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent und liegen damit am MDax-Ende. Die frühere E.ON-Tochter rechnet nach einem Milliardenverlust im neuen Jahr mit Einbußen im operativen Geschäft, will aber dennoch 2017 die Dividende erhöhen.