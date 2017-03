FrankfurtDeutsche Lufthansa steigen nach den jüngsten Verkehrszahlen für Februar auf den höchsten Stand seit knapp eines Jahres. Die Papiere legen bis zu 4,1 Prozent auf 14,71 Euro zu und sind größter Dax-Gewinner. Die Airline hat im vergangenen Monat 12,4 Prozent mehr Passagiere befördert.

**********************************************************

16:23 EUROSTOXX50 KLETTERT AUF 15-MONATS-HOCH NACH EZB

Dax und EuroStoxx50 weiten ihre Gewinne nach der EZB-Pressekonferenz deutlich aus: Der Dax legt ein halbes Prozent zu und steigt wieder über die Marke von 12.000 Punkten. Der EuroStoxx50 gewinnt 0,8 Prozent auf 3417 Zähler. Das ist der höchste Stand seit Anfang Dezember 2015.

**********************************************************

11:29 FALLENDER KUPFERPREIS SETZT MINENWERTEN ZU

Die Furcht vor niedrigeren Gewinnen schickt die in London notierten Minenwerte auf Talfahrt. Wegen des Kupferpreis-Verfalls verlieren Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Fresnillo, Glencore und Rio Tinto bis zu sechs Prozent.

***********************************************************

11:24 ÖLPREISE STRAUCHELN WIEDER - WTI UNTER 50 DOLLAR

Die hohen US-Bestände an Rohöl lösen Spekulationen um ein wieder wachsendes Überangebot aus und drücken die Ölpreise auf Jahrestiefstände. Brent verbilligt sich um zwei Prozent auf 52,02 Dollar je Barrel (159 Liter). WTI kostet mit 49,20 Dollar 2,2 Prozent weniger. Das sind die niedrigsten Preise seit Anfang Dezember.

***********************************************************

09:54 DEUTSCHE BANK SETZEN ERHOLUNGSKURS VORSICHTIG FORT

Deutsche Bank steigen um 0,9 Prozent auf 17,79 Euro und setzen damit den zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungskurs vorsichtig fort.

***********************************************************

09:41 UNIPER VERSÖHNT ANLEGER DOCH NOCH MIT DIVIDENDE

Mit seiner Dividendenerhöhung trotz eines schwachen Ausblicks macht Uniper den Anlegern doch noch Kauflaune: Nach vorbörslichen Verlusten steigen die Aktien im Xetra-Handel um gut zwei Prozent auf 14,34 Euro und damit an die MDax-Spitze.

***********************************************************

09:27 ADIDAS BEHAUPTEN REKORDKURS

Nach einer Reihe von Kurszielanhebungen legen Adidas noch eine Schippe drauf und steigen um weitere 1,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 176,80 Euro. Im Verlauf grenzen sie ihre Gewinne auf etwa die Hälfte ein. Am Mittwoch hatten Adidas nach einer Prognoseanhebung 9,4 Prozent zugelegt.

***********************************************************

09:15 CARREFOUR NACH ZAHLEN AUF TALFAHRT

Mit einem Abschlag von bis zu vier Prozent auf 21,76 Euro übernehmen Carrefour in Paris im CAC40 die rote Laterne. Europas größter Einzelhändler wies für 2016 einen überraschend großen Rückgang beim Betriebsgewinn aus. Metro fallen im Sog des Rivalen um 0,6 Prozent.

***********************************************************

08:28 TLG IMMOBILIEN NACH ZAHLEN GEFRAGT

TLG Immobilien steigen im frühen Handel nach der Vorlage von Zahlen um fast zwei Prozent und liegen im SDax damit zusammen mit dem BVB ganz oben.

***********************************************************

08:23 MERCK FALLEN NACH ZAHLEN ANS DAX-ENDE

Im frühen Handel fallen Merck KGaA um 1,2 Prozent und damit an das Dax-Ende. Der Pharma- und Chemiekonzern erwartet nach einem Rekordergebnis 2016 für 2017 nur noch ein leichtes bis moderates Umsatzwachstum und einen stabilen Gewinn. "Die Analysten hatten schon mit einem vorsichtigen Ausblick gerechnet, aber das hilft heute trotzdem nicht gerade", sagte ein Händler.

***********************************************************

08:12 ZEITUNGSBERICHT ÜBER VERLUST BELASET E.ON

E.ON rutschen im frühen Handel um rund ein Prozent ab und zählen im Dax damit zu den Schlusslichtern. Dem "Handelsblatt" zufolge übertrifft der Verlust des Energiekonzerns 2016 noch die Befürchtungen der Analysten.

***********************************************************

08:04 BVB übernimmt SDax-Spitze nach Sieg gegen Lissabon

Der Einzug in das Viertelfinale der Champions League nach einem 4:0 Sieg über Benfica Lissabon tut den Borussen auch an der Börse gut: Im frühen Handel klettern die Aktien des BVB um rund zwei Prozent und übernehmen damit die Spitze des SDax.

***********************************************************

07:55 ZAHLEN SCHIEBEN AXEL SPRINGER VORBÖRSLICH AN

Axel Springer steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,1 Prozent. Dank des florierenden Internetgeschäfts hat der Verlag 2016 seinen Gewinn gesteigert und erhöht die Dividende.

***********************************************************

07:49 MORPHOSYS VORBÖRSLICH AM TECDAX-ENDE

Mit seinen Quartalszahlen kann Morphosys vorbörslich bei den Anlegern nicht punkten: Die Aktien fallen bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent und damit an das TecDax-Ende.

***********************************************************

07:41 UNIPER FALLEN VORBÖRSLICH NACH ZAHLEN

Uniper verlieren im vorbörslichen Handel am Donnestag bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent und liegen damit am MDax-Ende. Die frühere E.ON-Tochter rechnet nach einem Milliardenverlust im neuen Jahr mit Einbußen im operativen Geschäft, will aber dennoch 2017 die Dividende erhöhen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)