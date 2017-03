Frankfurt/New YorkDas Verbot der Mitnahme größerer elektronischer Geräte im Handgepäck bei Flügen aus bestimmten muslimischen Ländern macht Fluggesellschaften zu schaffen. In den USA verlieren United, American, Delta und Southwest jeweils gut zwei Prozent. In Europa schlossen Lufthansa, Air France, die British Airways-Mutter IAG und Turkish Airlines bis zu drei Prozent im Minus.

***********************************************************

16:48 APPLE-AKTIE STEIGT AUF ALLZEITHOCH

Die Apple-Aktie steigt vorübergehend auf ein Allzeithoch, nachdem der US-Technologiekonzern ein neues iPad-Modell ankündigt. Am späten Vormittag kostet das Papier in New York zwischenzeitlich 142,80 Dollar, bevor es im weiteren Handelsverlauf wieder nachgibt. Der neue iPad soll bereits ab 329 Dollar zu haben sein - das ist der bislang niedrigste Einstiegspreis für ein neues Modell der Tablet-Computerserie. Das kleinere iPhone SE wird zudem künftig mit einen Speicher von 32 und 128 Gigabyte ausgerüstet. Bislang war das Smartphone mit 16 beziehungsweise 64 GB ausgestattet.

*********************************************************

16:08 FALLENDE US-BÖRSEN ZIEHEN DAX NACH UNTEN

Kursverluste an der Wall Street machen auch Anleger in Europa nervös: Der Dax verliert 0,5 Prozent und notiert erstmals seit einer Woche wieder unter 12.000 Zählern. Der EuroStoxx50 büßt 0,1 Prozent auf 3434 Punkte ein, nachdem er zuvor auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch gestiegen war. In den USA liegen die Börsen nach einer positiven Eröffnung im Minus. Der Dow-Jones-Index sackt um 0,6 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Tief von 20.773 Zähler ab.

*********************************************************

15:53 SOLARWORLD-AKTIEN STÜRZEN AB

Der Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals drückt Solarworld-Aktien 33 Prozent ins Minus. Damit steuern die Papiere auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu.

***********************************************************

12:46 BANKEN ORDERN BEI EZB MEHR GELD

Beim Wochentender teilt die EZB 75 Banken 32,68 Milliarden Euro zu. Das ist mehr als am Mittwoch aus dem Tender der Vorwoche mit 26,51 Milliarden Euro fällig werden. In dieser Woche wird noch die letzte Tranche des letzten Langzeittenders (TLTRO) erwartet.

***********************************************************

10:43 HÖHERE INFLATION IN GROßBRITANNIEN TREIBT PFUND AN

Ein überraschend deutlicher Anstieg der Inflation in Großbritannien schiebt das Pfund Sterling an. Es verteuert sich um 0,8 Prozent auf 1,2461 Dollar und erreicht den höchsten Stand seit drei Wochen. Die Teuerungsrate stieg im Februar auf 2,3 Prozent von 1,8 Prozent im Januar. Das war ein stärkerer Zuwachs als Analysten erwartet hatten.

********************************************************

09:58 EURO KÄMPFT MIT DER 1,08 DOLLAR-MARKE

Der Euro baut seine Gewinne aus und legt 0,6 Prozent auf 1,0801 Dollar zu. Damit nähert er sich seinem Jahreshoch von 1,0828 Dollar an, das er Anfang Februar aufgestellt hatte.

********************************************************

09:42 MEDIENBERICHT SCHIEBT AKZO NOBEL AUF REKORDHOCH

Wieder entfachte Spekulationen auf ein Übernahmeangebot des US-Rivalen PPG schieben Akzo Nobel um 5,3 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 79,11 Euro. Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, PPG Industries bereite eine neue Offerte für den Chemieriesen vor. Erst vor wenigen Wochen hatte Akzo Nobel ein 21 Milliarden schweres Gebot zurückgewiesen.

***********************************************************

07:57 ANLEGER GREIFEN BEI FUCHS PETROLUB ZU

Die Geschäftszahlen von Fuchs Petrolub kommen bei Aktionären gut an. Die Titel steigen vorbörslich um 1,9 Prozent und sind mit Abstand der gefragteste Wert im MDax.

*******************************************************

07:46 SGL CARBON NACH ZAHLEN GEFRAGT

Die Aussicht auf einen Umsatz- und Ergebnisanstieg gefällt Anlegern von SGL Carbon. Die Aktien setzen sich im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent an die Spitze im SDax.

********************************************************

07:38 FRESENIUS UND FMC NACH HERABSTUFUNG UNTER DRUCK

Eine Herabstufung lastet Dienstag auf Fresenius und Fresenius Medical Care. Die Aktien fallen im vorbörslichen Handel um 1,9 und 2,7 Prozent. Händlern zufolge haben die Analysten von UBS Fresenius Medical Care auf "Sell" von "Buy" zurückgestuft. Fresenius bewerten sie nun mit "Neutral" statt mit "Buy". (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)