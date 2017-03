FrankfurtNordseeöl Brent rückt der technisch und psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke immer näher: Ein Barrel (159 Liter) verbilligt sich um bis zu 1,8 Prozent auf 50,05 Dollar. Das ist der niedriste Stand seit dem 30. November, als die Opec sich für eine Drosselung der Förderung entschied und damit die Preise über die Marke katapultierte. Der hohe Lagerbestand an RohölC-STK-T-EIA in den USA befeuert Spekulationen, dass die Opec mit ihrer niedrigeren Produktion dem weltweiten Überangebot nicht beikommt.

*********************************************************

9:25 ABGAS-ERMITTLUNGEN BELASTEN FIAT

In Mailand notieren FiatChrysler mit 9,90 Euro 2,5 Prozent schwächer. Die Staatsanwaltschaft Paris hat Justizkreisen zufolge eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Manipulationen bei Abgastests eingeleitet.

***********************************************************

08:25 TALANX NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG AN MDAX-ENDE

Negative Analystenstimmen machen Talanx zu schaffen. Die Aktien liegen im Frühhandel 4,4 Prozent im Minus und am MDax-Ende. Die DZ Bank stufte sie auf "Sell" von "Buy" herunter mit einem Kursziel von 31,20 (vorher 33,50) Euro. Der Versicherungskonzern rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinnrückgang.

***********************************************************

8:13 SILTRONIC NACH KAUFEMPFEHLUNG IM FRÜHEN HANDEL HÖHER

Siltronic steigen im frühen Handel um 0,4 Prozent und damit an die TecDax-Spitze. Die Analysten von Credit Suisse hatten die Aktien der früheren Tochter von Wacker Chemie auf "outperform" von "neutral" hochgestuft. Das Kursziel erhöhten sie auf 73 von 45 Euro drastisch.

***********************************************************

07:44 KAUFEMPFEHLUNG HIEVT WACKER CHEMIE INS PLUS

Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz steigen Wacker Chemie am Mittwoch um 1,7 Prozent und liegen damit an der MDax-Spitze. Sie sind auch der einzige Wert, der im Plus notiert - Dax und TecDax mit eingeschlossen. Die Analysten von JP Morgan hatten die Aktien auf "overweight" von "neutral" hochgestuft.