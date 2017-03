FrankfurtMit dem Ausblick auf ein nur moderates Gewinnplus im laufenden Jahr hat der Großküchenausrüster Rational am Donnerstag die Anleger vergrault. Die Aktien verloren rund drei Prozent auf 434,40 Euro und hielten im MDax damit die rote Laterne. Die Prognose liege ein wenig unter den Erwartungen, sagte ein Händler. Da helfe auch die überraschend hohe Dividende nur wenig. Vermutlich dürften einige Analysten ihre Schätzungen nach unten anpassen, sagten die Experten von Kepler Cheuvreux voraus. Rational will für den Ausbau seines Geschäfts bei der Profitabilität Abstriche machen. (Reporter: Andrea Lentz, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)