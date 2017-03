Börsendebütant Aumann startet über Ausgabepreis

Frankfurt, 24. Mrz Die Aktie des Maschinenbauers Aumann hat bei ihrem Börsendebüt ordentlich zugelegt. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 48,20 Euro festgestellt. Ausgegeben worden waren die 5,98 Millionen Papiere zu 42 Euro, nahe dem oberen Ende der von 35 bis 43 Euro reichenden Angebotsspanne. Das Unternehmen aus dem westfälischen Beelen ist der erste Börsenneuling des Jahres in Frankfurt. Es hatte die Anleger mit dem Elektromotoren-Boom geködert. Mit den