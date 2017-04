BÖRSEN-TICKER-UBS - Mehr Zustrom in europäische ETFs im März

Frankfurt, 12. Apr Der Zustrom von Geldern amerikanischer Investoren nach Europa nimmt wieder zu. So floss im März so viel in europäische börsennotierte Indexfonds (ETFs) wie zuletzt im Oktober 2015, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Großbank UBS hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatten sie elf Monate in Folge Abflüsse verzeichnet. Bessere Wachstums- und Gewinnperspektiven europäischer Firmen und günstigere Bewertungsniveaus als am US-Aktienmarkt locken Investoren an.