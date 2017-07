BÖRSEN-TICKER-Kehrtwende bei Software AG - Aktie rutscht ins Minus

Frankfurt, 18. Jul (Reuters) - Die Freude über die Prognoseanhebung bei der Software AG währte nur kurz: Die Titel drehen ins Minus und verlieren knapp zwei Prozent auf 37,50 Euro, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn noch um 3,3 Prozent angezogen hatten. Ein Händler sagte, die Erwartungen an die Umsatzentwicklung in der Sparte Digital Business Platform seien höher gewesen. Die Enttäuschung darüber setze sich nun am Markt durch.

09:25 Ericsson Brechen Nach Quartalszahlen Ein

Ericsson-Aktien fallen nach einem unerwartet hohen Betriebverlust um 9,5 Prozent auf 55,15 schwedische Kronen. Das ist der tiefste Stand seit knapp drei Monaten.

08:23 Fraport übernehmen Die Spitzenposition Im Mdax

Die Prognoseanhebung der Lufthansa und eine Hochstufung durch Analysten geben den Aktien von Fraport Rückenwind. Sie steigen vorbörslich und im Frankfurter Frühhandel um jeweils 2,5 Prozent und sind unter den größten Gewinnern im MDax. Analysten von JP Morgan stuften die Titel auf "neutral" von "underweight" nach oben und erhöhten ihr Kursziel auf 85 Euro von 58 Euro.

07:41 Kaufempfehlung Schiebt Alstria Office an

Anleger folgen einer Kaufempfehlung für Alstria Office. Die Titel steigen bei Lang & Schwarz um 2,7 Prozent und sind mit Abstand der gefragteste Werte im MDax. Analysten von Goldman Sachs starteten ihre Bewertung für die Aktien mit "buy" und nannten ein Kursziel von 14,50 Euro. Am Montag gingen Alstria Office mit einem Kurs von 11,78 Euro aus dem Handel.

07:36 Lufthansa Nach Prognoseanhebung an Dax-Spitze

Die Aktien der Lufthansa klettern am Dienstag nach der Anbehung ihrer Prognose vorbörslich um 1,8 Prozent. Damit sind die Titel Spitzenreiter im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)