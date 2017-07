Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Brenntag steigen am Mittwoch im frühen Handel um 1,9 Prozent und führen damit die Gewinnerliste im MDax an. Die Analysten der Commerzbank hatten die Titel auf "hold" von "reduce" hochgestuft und das Kursziel auf 52 von 48 Euro erhöht. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)