BÖRSEN-TICKER-Quartalsbilanz katapultiert Electrolux auf Rekordhoch

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Nach Vorlage von Zahlen und zuversichtlichen Äußerungen zum Nordamerika-Geschäft greifen die Anleger bei der AEG-Mutter Electrolux zu: Die Aktien steigen in Stockholm um 6,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 300 Kronen.

09:16 Asml Nach Zahlen Auf Rekordkurs

ASML steigen in Amsterdam um 4,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 128,70 Euro. Im EuroStoxx50 führen sie damit die Gewinnerliste an. Der Chipausrüster hatte seinen Quartalsumsatz stärker als erwartet gesteigert. Dies zog auch Infineon und STMicroelectronics um ein und zwei Prozent in die Höhe.

08:49 Analystenkommentar drückt Commerzbank

Commerzbank fallen im frühen Handel um 1,2 Prozent, womit sie im Dax die rote Laterne halten. Die Analysten der UBS hatten ihre Kaufempfehlung für die Titel kassiert und sie auf "neutral" heruntergestuft.

08:17 Brenntag Im frühen Handel Nach Hochstufung Gefragt

Brenntag steigen am Mittwoch im frühen Handel um 1,9 Prozent und führen damit die Gewinnerliste im MDax an. Die Analysten der Commerzbank hatten die Titel auf "hold" von "reduce" hochgestuft und das Kursziel auf 52 von 48 Euro erhöht.