BÖRSEN-TICKER-Ölpreis steigt auf höchsten Stand seit Anfang Juni

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Ein Fass Öl der Nordsee-Sorte Brent kostet erstmals seit sechs Wochen wieder mehr als 50 Dollar. Der Preis legt 0,9 Prozent zu auf 50,14 Dollar. US-Leichtöl WTI verteuert sich um 0,7 Prozent auf 47,46 Dollar je Barrel.

14:10 Euro Gibt Nach Ezb-Entscheid Etwas Nach

Der Euro fällt nach der Entscheidung der EZB auf ein Tagestief von 1,1481 Dollar. Schon vor der Entscheidung war er allerdings unter die 1,15-Dollar-Marke gerutscht.

12:38 T-Mobile Us Im vorbörslichen Us-Handel höher

Nach dem ermutigenden Quartalsbericht greifen die Anleger bei der Telekom-Tochter T-Mobile US im vorbörslichen US-Handel zu und treiben die Titel um 3,6 Prozent in die Höhe.

12:13 Angst Vor Hartem Brexit Belastet Pfund Sterling

Die Sorge vor einem harten Schnitt mit der EU drückt das Pfund Sterling unter die 1,30-Dollar-Marke. Mit 1,2659 Dollar notiert es 0,5 Prozent schwächer. Handelsminister Liam Fox hatte in einem Radio-Interview erklärt, das Land könnte problemlos ohne einen Brexit-Deal zurechtkommen. Dies habe gute Konjunkturdaten überschattet, sagten Händler.

10:43 Heidelbergcement Profitieren Von Analystenkommentar

HeidelbergCement steigen um 2,5 Prozent auf 87,57 Euro und reagieren damit auf eine Hochstufung durch Barclays auf "equal weight" von "underweight".

10:04 Fluggesellschaften Europaweit Im Sinkflug

Europaweit werfen Anleger die Aktien von Fluggesellschaften aus ihren Depots: Lufthansa, Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG verlieren drei bis fast fünf Prozent. "Die Anleger machen nach der guten Performance der letzten Monate Kasse", sagte ein Händler. Da helfe auch die Prognoseanhebung von Easyjet nicht, deren Aktien ebenfalls um rund vier Prozent einbrachen.

09:25 Thyssenkrupp überholen Telekom an Dax-Spitze

Eine Kurszielanhebung lässt die Anleger bei Thyssenkrupp zugreifen: Die Aktien steigen um 2,7 Prozent auf 26,97 Euro und damit an die Dax-Spitze. Die britische Großbank HSBC hatte ihre Kaufempfehlung mit einem auf 30 von 25 Euro erhöhten Kursziel bekräftigt.

08:22 Telekom Nach Zahlen Der Us-Tochter an Dax-Spitze

Die T-Aktien übernehmen im frühen Handel mit einem Plus von etwa 1,6 Prozent die Dax-Spitze. Laut Händlern versetzen die Zahlen der US-Tochter T-Mobile US die Anleger in Kauflaune.

08:13 Sap Im frühen Handel Nach Zahlen Leichter

SAP fallen im frühen Handel gegen den Trend um 0,5 bis ein Prozent und halten damit im Dax die rote Laterne. Die Quartalszahlen der Softwareschmiede seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, sagte ein Händler. Unterstützung komme aber von den Aktienrückkauf-Plänen.

07:47 Adva Optical Brechen Nach Zahlen vorbörslich Ein

Adva Optical fallen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um sieben Prozent und damit an das TecDax-Ende. Laut Händlern lagen die Quartalszahlen und der Ausblick des Netzwerkausrüsters unter den Erwartungen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)