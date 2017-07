BÖRSEN-TICKER-Analystenschelte drückt Adva auf Zwei-Jahres-Tief

Frankfurt, 21. Jul (Reuters) - Der Kurs von Adva Optical findet keinen Halt: Die Aktien des Netzwerkausrüsters brechen um neun Prozent auf 6,72 Euro ein, nachdem sie schon am Donnerstag im Sog eines enttäuschenden Quartalsberichts um über 17 Prozent abgestürzt waren. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2015. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser stufen die Papiere herunter auf "sell" von "buy" und halbieren ihr Kursziel auf sechs Euro. *********************************************************** 12:53 DAX BESCHLEUNIG TALFAHRT Am kleinen Verfallstag machen immer mehr Anleger Kasse: Der Dax beschleunigt seine Talfahrt und verliert ein Prozent auf 12.321 Punkte. Die US-Futures liegen bis zu 0,2 Prozent niedriger. *********************************************************** 12:06 DAX RUTSCHT ETWAS WEITER INS MINUS Der Dax fällt bei anziehendem Umsatz um 0,3 Prozent auf 12.413 Punkte, auch der EuroStoxx50 weitet seine Verluste aus. Händler verweisen auf den Verfall von Index-Optionen. *********************************************************** 10:30 PHILIPS LIGHTING ENTTÄUSCHT ANLEGER MIT BILANZ Philips Lighting kann die Anleger mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Die Aktien fallen an der Börse in Amsterdam um 5,2 Prozent auf 31,87 Euro und sind dort einer der größten Verlierer. Der weltgrößte Leuchtmittelhersteller steigerte zwar seinen Gewinn im vergangenen Quartal, musste aber beim Umsatz Einbußen hinnehmen. **************************************************** 09:58 AUTOZULIEFERER VALEO RUTSCHT AB - FAURECIA GEBEN GAS Der französische Autozulieferer Valeo enttäuscht Anleger mit einem unerwartet schwachen Quartalsergebnis. Die Titel fallen um 3,5 Prozent auf 61,77 Euro und sind größter Verlierer an der Börse in Paris. Die Aktien des Rivalen Faurecia legen dagegen um 1,3 Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 49,07 Euro zu, nachdem der Konzern seine Prognosen angehoben hat. ***************************************************** 09:21 VODAFONE FAVORIT IM "FOOTSIE" NACH QUARTALSZAHLEN Eine unerwartet deutliche Umsatzsteigerung bei Vodafone gefällt Anlegern. Die Titel steigen in London um 1,4 Prozent auf 228,10 Pence und sind unter den größten Gewinner im Auswahlindex "Footsie". ***************************************************** 08:13 HERABSTUFUNG DURCH BERENBERG DRÜCKT ZALANDO-AKTIE Zalando rutschen vorbörslich und im Frankfurter Frühhandel um jeweils gut ein Prozent ab und sind damit einer der schwächsten Werte im MDax. Analysten von Berenberg stuften die Papiere auf "sell" von "hold" zurück, das Kursziel sehen sie bei 33 Euro nach bislang 34 Euro. ****************************************************** 07:58 HERABSTUFUNG LASTET AUF INFINEON Eine Herabstufung drückt die Aktien von Infineon ans Dax-Ende. Sie fallen vorbörslich bei Lang & Schwarz um gut ein Prozent. Analysten von Exane BNP Paribas stuften die Titel auf "underperform" von "neutral" zurück. ******************************************************* 07:35 SÜDZUCKER EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro SUEDZUCKER AG 18,30 0,45 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)