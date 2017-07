Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Der Euro liegt im frühen europäischen Handel am Mittwoch mit 1,1635 Dollar klar unter dem am Dienstag erreichten Zwei-Jahres-Hoch von 1,1711 Dollar. Der Dollar-Index zog um 0,1 Prozent an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)