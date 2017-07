BÖRSEN-TICKER-Daimler im frühen Handel minimal niedriger

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Nach der Vorlage der Zahlen und Aussagen zur rechtlichen Selbstständigkeit von Sparten dürfte Daimler mit einer leichteren Tendenz in den Xetra-Handel einsetzen. Im frühen Geschäft liegen die Aktien etwa 0,3 Prozent im Minus - ebenso wie VW und BMW.

***********************************************************

08:37 Herabstufung drückt Merck Ans Dax-Ende

Merck-Aktien fallen im frühen Handel um 1,4 Prozent und übernehmen damit im Dax die rote Laterne. Die Analysten der Deutschen Bank hatten ihre Kaufempfehlung kassiert und das Kursziel auf 106 von 125 Euro gesenkt. Am Dienstag hatten die Papiere mit 98,48 Euro kaum verändert geschlossen.

***********************************************************

08:24 Euro Wieder Klar Unter 1,17 Dollar

Der Euro liegt im frühen europäischen Handel am Mittwoch mit 1,1635 Dollar klar unter dem am Dienstag erreichten Zwei-Jahres-Hoch von 1,1711 Dollar. Der Dollar-Index zog um 0,1 Prozent an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)