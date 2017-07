BÖRSEN-TICKER-US-Lagerdaten geben Ölpreis Zusatzschub

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Ein überraschend starker Rückgang der US-Reserven gibt dem Ölpreis weiteren Auftrieb. Der Brent-Kurs baut seine Gewinne aus und steigt um 1,2 Prozent auf 50,85 Dollar je Barrel.

14:24 Intel-Rivale Amd Trotz Verlust Auf höhenflug

Ein überraschend optimistischer Ausblick von AMD tröstet Anleger über den Quartalverlust der Chipfirma hinweg. Die Aktien steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 8,9 Prozent. AMD stellt für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 1,5 (Markterwartung: 1,39) Milliarden Dollar in Aussicht.

14:16 Ausblick Hievt Boeing Auf Rekordhoch

Eine angehobene Gewinnprognose gibt Boeing vorbörslich Auftrieb. Die Aktien steigen um 3,1 Prozent und sind mit 219 Dollar so teuer wie nie.

12:05 Covestro Steigen Nach kurszielerhöhungen

Covestro steigen im MDax um 3,2 Prozent auf 66,78 Euro. Mehrere Analysten - darunter die der Deutschen Bank und der Credit Suisse - hatten ihre Kursziele angehoben. Die Aktien des Kunststoffherstellers hatten am Dienstag nach der Vorlage von Zahlen nur schwer eine Richtung gefunden und zuletzt knapp ein Prozent niedriger geschlossen.

11:55 Wacker Neuson Nach Analysenkommentar an Sdax-Spitze

Die Aktien des Baumaschinen-Herstellers Wacker Neuson steigen um sieben Prozent auf 23,65 Euro und führen damit die Favoritenliste im SDax an. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser hatten ihre Kaufempfehlung mit einem auf 30 von 26 Euro erhöhten Kursziel versehen. Das Unternehmen dürfte ein gutes zweites Quartal hinter sich gebracht haben, erklärten die Analysten.

09:48 MEDIA-SATURN-EIGNER PUNKTET MIT EINKAUF IN FRANKREICH

Ceconomy-Aktien klettern um 3,4 Prozent auf 9,54 Euro und machen damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wieder wett. Der Media-Saturn-Eigner steigt bei dem Elektronikhändler Fnac Darty ein und bekommt damit einen Fuß in den französischen Markt.

09:13 Peugeot Nach Zahlen Auf Der überholspur

Peugeot-Aktien steigen im Pariser Handel um 3,8 Prozent auf 18,77 Euro und sind damit rasanter als ihre Rivalen in Deutschland unterwegs. Kurz vor der Übernahme von Opel sind die Franzosen so rentabel wie noch nie.

08:52 Daimler Im frühen Handel Minimal Niedriger

Nach der Vorlage der Zahlen und Aussagen zur rechtlichen Selbstständigkeit von Sparten dürfte Daimler mit einer leichteren Tendenz in den Xetra-Handel einsetzen. Im frühen Geschäft liegen die Aktien etwa 0,3 Prozent im Minus - ebenso wie VW und BMW.

08:37 Herabstufung drückt Merck Ans Dax-Ende

Merck-Aktien fallen im frühen Handel um 1,4 Prozent und übernehmen damit im Dax die rote Laterne. Die Analysten der Deutschen Bank hatten ihre Kaufempfehlung kassiert und das Kursziel auf 106 von 125 Euro gesenkt. Am Dienstag hatten die Papiere mit 98,48 Euro kaum verändert geschlossen.

08:24 Euro Wieder Klar Unter 1,17 Dollar

Der Euro liegt im frühen europäischen Handel am Mittwoch mit 1,1635 Dollar klar unter dem am Dienstag erreichten Zwei-Jahres-Hoch von 1,1711 Dollar. Der Dollar-Index zog um 0,1 Prozent an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)