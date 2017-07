BÖRSEN-TICKER-BASF drehen im frühen Handel ins Minus

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - BASF-Aktien rutschen nach ersten Kursgewinnen ab und fallen im frühen Frankfurter Handel um knapp ein Prozent, womit sie im Dax zu den Schlusslichtern zählen.

7:51 Basf vorbörslich Nach Zahlen Etwas höher

BASF-Papiere steigen nach der Vorlage von Quartalszahlen und der Anhebung der Jahresprognose im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um knapp ein Prozent und damit an die Dax-Spitze. "Alle Analysten haben mit der Anhebung des Ausblicks gerechnet", sagte ein Händler. Daher seien Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf möglich, zumal die Zahlen auf den ersten Blick nicht so ganz überzeugend seien.

07:40 Bayer vorbörslich Nach Zahlen Am Dax-Ende

Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz fallen Bayer-Aktien am Donnerstagmorgen nach der Vorlage von Zahlen um 1,6 Prozent und damit an das Dax-Ende. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)