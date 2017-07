BÖRSEN-TICKER-Twitter brechen vorbörslich ein

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - Fallende Nutzerzahlen und steigende Verluste schicken Twitter auf Talfahrt. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 9,4 Prozent. In ihrem Sog fallen die Titel des Snapchat-Betreibers auf ein Rekordtief von 13,18 Dollar. Facebook sind dagegen dank glänzender Geschäfte mit 178,92 Dollar so teuer wie nie.

13:47 Euro Rutscht Wieder Unter 1,17-Dollar-Marke

Der Euro fällt bis auf 1,1696 Dollar von seinem am Morgen erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,1776 Dollar. Einige Börsianer halten eine Korrektur für überfällig. Die Gemeinschaftswährung sei zu schnell zu stark gestiegen - allein seit Mittwochnachmittag in der Spitze um mehr als einen US-Cent.

09:50 Siemens Gamesa Nach Zahlen Auf Talfahrt

Die Aktien von Siemens Gamesa fallen in Madrid um 14,8 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von 14,95 Euro und halten damit im Standardwerteindex die rote Laterne. Der weltgrößte Windturbinenbauer hatte im abgelaufenen Quartal wegen einer Flaute in Indien einen Umsatzrückgang erlitten.

09:22 Dialog Fallen Nach Zahlen Ans Tecdax-Ende

Ein Gewinnrückgang im zweiten Quartal drückt die Aktien von Dialog Semiconductor um 4,5 Prozent auf 37,30 Euro und damit an das Ende des TecDax. Der Chip-Hersteller hatte 13 Prozent weniger verdient und dies mit höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung begründet.

08:34 Allianz Im frühen Handel Nach Zahlen höher

Die Gewinnerwartungen der Allianz kommen bei den Anlegern im frühen Handel gut an. Die Aktien steigen in einem leichteren Marktumfeld um 0,7 Prozent. Das seien starke Zahlen, stellten die Analysten von Baader Helvea fest.

08:08 Basf Drehen Im frühen Handel Ins Minus

BASF-Aktien rutschen nach ersten Kursgewinnen ab und fallen im frühen Frankfurter Handel um knapp ein Prozent, womit sie im Dax zu den Schlusslichtern zählen.

7:51 Basf vorbörslich Nach Zahlen Etwas höher

BASF-Papiere steigen nach der Vorlage von Quartalszahlen und der Anhebung der Jahresprognose im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um knapp ein Prozent und damit an die Dax-Spitze. "Alle Analysten haben mit der Anhebung des Ausblicks gerechnet", sagte ein Händler. Daher seien Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf möglich, zumal die Zahlen auf den ersten Blick nicht so ganz überzeugend seien.

07:40 Bayer vorbörslich Nach Zahlen Am Dax-Ende

Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz fallen Bayer-Aktien am Donnerstagmorgen nach der Vorlage von Zahlen um 1,6 Prozent und damit an das Dax-Ende. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)