BÖRSEN-TICKER-MTU Aero nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 28. Jul (Reuters) - Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen und ein optimistischerer Ausblick hievt MTU Aero am Freitag an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel zwei Prozent. Das Unternehmen erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 164 (Prognose: 148) Millionen Euro und einen Umsatz von 1,286 (1,27) Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt es nun Erlöse von 5,3 statt 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro an.