BÖRSEN-TICKER-Gewinnmitnahmen drücken Aixtron ans TecDax-Ende

Frankfurt, 28. Jul (Reuters) - Mit einem Kursminus von 5,2 Prozent übernehmen Aixtron-Aktien die rote Laterne im TecDax. Einen unmittelbaren Auslöser können Börsianer nicht nennen und tippen auf Gewinnmitnahmen. Die Aktie hat seit Monatsbeginn knapp 27 Prozent zugelegt, etwa sechs Mal so viel wie der deutsche Technologie-Index.

***********************************************************

14:36 Euro Baut Nach Us-Daten Gewinne Aus

Ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallenes Wachstum kann Börsianern zufolge die Zweifel an einer baldigen US-Zinserhöhung nicht zerstreuen. Daraufhin baut der Euro seine Gewinne aus und steigt auf 1,1752 von zuvor 1,1721 Dollar.

***********************************************************

14:26 Platzierung drückt Wrestling-Veranstalter Wwe

Eine Aktienplatzierung schickt World Wrestling Entertainment (WWE) vorbörslich auf die Bretter. Die Titel verlieren fünf Prozent auf 20,80 Dollar. Insidern zufolge hat Morgan Stanley 3,5 Millionen Papiere zum Preis von je 21 Dollar angeboten.

***********************************************************

13:55 Regierungskrise Belastet Pakistans börse Nur Kurz

Die Amtsenthebung des pakistanischen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif bringt Aktienanleger nur kurz aus dem Konzept. Der Leitindex der Börse Karatschi notiert nach anfänglichen Verlusten von 3,6 Prozent knapp im Plus bei 45.912 Punkten.

***********************************************************

09:44 Renault Trotz Ergebnisrekord Auf Talfahrt

Ungeachtet eines Rekords bei Umsatz und Gewinn steuern die Aktien von Renault auf den größten Tagesverlust seit einem Jahr zu. Auf Basis dieser Zahlen sei die bekräftigte Gesamtjahresprognose eine Enttäuschung, urteilen die Experten von Morgan Stanley. Renault-Titel fallen um 7,2 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief von 75,20 Euro.

***********************************************************

08:19 Mtu Aero Nach Zahlen Im Aufwind

Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen und ein optimistischerer Ausblick hievt MTU Aero am Freitag an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel zwei Prozent. Das Unternehmen erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 164 (Prognose: 148) Millionen Euro und einen Umsatz von 1,286 (1,27) Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt es nun Erlöse von 5,3 statt 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro an.