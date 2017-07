BÖRSEN-TICKER-Discovery-Aktionären missfällt Fusion mit Scripps

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Der milliardenschwere Kauf des Programmanbieter Scripps Networks Interactive kommt bei den Discovery-Aktionären nicht gut an: Die Papiere der Eurosport-Mutter fallen in New York um rund sieben Prozent auf 24,92 Dollar. Analysten halten den Deal zwar für strategisch sinnvoll, aber auch für ziemlich teuer. Zudem würden die existenziellen Probleme des Kabelfernseh-Anbieters damit nicht gelöst.

11:50 Kaufempfehlung Hievt Cancom Auf Rekordhoch

Ein positiver Kommentar von Kepler Cheuvreux ermuntert Anleger zum Einstieg bei Cancon. Die im TecDax gelisteten Aktien des IT-Dienstleisters steigen um 4,8 Prozent und sind mit 56,75 Euro so teuer wie noch nie. Die Experten haben die Titel mit einem Kursziel von 67 Euro zum Kauf empfohlen.

11:40 Wetten Auf Dollar-Verfall Steigen Auf 4-Jahres-Hoch

Angesichts der Querelen in der US-Regierung, den Spannungen mit Russland und der Nordkorea-Krise wetten immer mehr Anleger auf einen anhaltenden Kursverfall des Dollar. Das Volumen der Short-Positionen stieg in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren.

08:18 Gewinnmitnahmen drücken Nemetschek

Nemetschek-Anleger machen Kasse: Die Aktien geben ihren Kursgewinn vom Freitag komplett ab und verlieren 4,7 Prozent.

09:26 Credit Suisse-Lob Gibt Siltronic Auftrieb

Ein positiver Kommentar der Credit Suisse hievt Siltronic um 4,2 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 90,70 Euro. Die Titel des Großaktionäres Wacker Chemie legen 1,4 Prozent zu. Die Analysten der Credit Suisse hoben ihr Kursziel für die Papiere von Siltronic auf 110 von 104 Euro an.

09:14 Hsbc Klettern Nach Zahlen Auf Vier-Jahres-Hoch

Ein Gewinnplus und ein milliardenschwerer Aktienrückkauf hieven HSBC an die Spitze des Londoner FTSE. Die Aktien gewinnen 3,8 Prozent und sind mit 771,9 Pence so teuer wie zuletzt vor vier Jahren.

08:31 Rib Software Nach Zahlen Im Aufwind

Ein Umsatz- und Gewinnsprung ermuntert Anleger zum Einstieg bei RIB Software. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 4,6 Prozent. Das Unternehmen steigerte die Erlöse um 10,6 Prozent auf 27,1 Millionen Euro und das operative Ergebnis um 43,1 Prozent auf 9,3 Millionen Euro.

08:18 Fusionsfantasie beflügelt Sprint Und Charter

Spekulationen auf eine Fusion des Mobilfunkers Sprint mit dem Kabelnetzbetreiber Charter geben beiden Firmen Auftrieb. Die in Deutschland notierten Aktien der US-Konzerne steigen im Frankfurter Frühhandel um jeweils etwa 6,5 Prozent.

07:41 übernahme Gibt Evotec vorbörslich Auftrieb

Die etwa 256 Millionen Euro schwere Übernahme des US-Dienstleisters Aptuit schiebt Evotec an. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz vier Prozent.

07:37 Zumtobel Mit Dividendenabschlag Gehandelt

Die Aktien von Zumtobel werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,23 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 16,77 Euro bedeutet dies ein Minus von 1,4 Prozent.