BÖRSEN-TICKER-Scout24 nach Herunterstufung auf Vier-Monats-Tief

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Scout24 fallen um sieben Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 29,89 Euro. JP Morgan stufte die Titel der Kleinanzeigenbörse auf "Neutral" von "Overweight" herunter. Nötige Investitionen in Technologie und Marketing begrenzten in dem Sektor das Aufwärtspotenzial für die operativen Margen.

10:47 Euro Erklimmt Frisches Zweieinhalb-Jahreshoch

Der Euro zieht weiter an. Die Gemeinschaftswährung klettert um bis zu 0,6 Prozent auf 1,1868 Dollar und notiert so hoch wie seit Januar 2015 nicht mehr.

8:14 Wachstum Bei Hugo Boss gefällt Anlegern

Hugo Boss sind nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen gefragt und steigen bei Lang & Schwarz um 2,1 Prozent. Der Modekonzern steigerte im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn. Die Umsätze auf dem US-Markt zogen erstmals seit zwei Jahren an.

8:04 Commerzbank Nach Zahlen vorbörslich Auf Talfahrt

Commerzbank-Aktien fallen im frühen Handel um mehr als drei Prozent an das Dax-Ende. "Die Zahlen waren auf den ersten Blick schwächer", sagte ein Händler. Die Aktien - seit Jahresbeginn haben sie mit über 50 Prozent mehr als jeder andere Dax-Wert zugelegt - könnten einen holprigen Tag vor sich haben, am Ende aber im Plus schließen. Das Geldhaus hatte einen etwas höher als erwarteten Verlust für das zweite Quartal ausgewiesen.

07:47 Springer Nach Prognose-erhöhung vorbörslich Gefragt

Die Aktien von Axel Springer steigen im vorbörslichen Handel um drei Prozent und übernehmen damit die Spitze im MDax. Der Verlag hatte angesichts deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose angehoben.

07:38 Dialog Nach Apple-Zahlen vorbörslich höher

Nach dem überraschend hohen Gewinn von Apple greifen am Mittwoch im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz die Anleger beim Zulieferer Dialog Semiconductor zu: Die Aktien steigen um 3,3 Prozent an die TecDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)