MÄRKTE 9-Französische Wahlen machen Anleiheanleger nervös

Frankfurt, 14. Feb An den Anleihemärkten steigt wegen der Präsidentschaftswahlen in Frankreich die Nervosität. Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihen erhöhte sich am Dienstag auf 1,035 Prozent und war zum ersten Mal so hoch wie die der zehnjährigen Staatsanleihen aus Irland, dessen Kreditwürdigkeit von Ratingagenturen deutlich schlechter eingestuft wird als Frankreichs Bonität. "Das ist ein ziemlich beeindruckender Trend und er zeigt, wie sehr die Politik derzeit d