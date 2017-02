BÖRSEN-TICKER-Kaufempfehlung zieht Siemens-Aktionäre an

Frankfurt, 15. Feb Siemens steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Die Analysten von Exane BNP Paribas hatten die Titel hoch auf "outperform" von "neutral" gestuft. Das Kursziel erhöhten sie um 16 Prozent auf 135 Euro. Am Dienstag waren Siemens mit 121,35 Euro kaum verändert aus dem Handel gegangen. Citi nahm Siemens in die Auswahlliste "Focus Europe" auf. *********************************************************** 07:38