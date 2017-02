MÄRKTE 8-Norma überzeugt Anleger trotz Problemen in den USA

Frankfurt, 15. Feb Trotz schwieriger Geschäfte in den USA hat Norma am Mittwoch die Anleger mit seinen Geschäftszahlen angelockt. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferers stiegen in der Spitze um 5,2 Prozent auf 44,21 Euro, grenzten im Verlauf aber ihre Gewinne auf rund zwei Prozent ein. Das sei ein solides vorläufiges Zahlenwerk, schrieb DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber in einer Kurzstudie. "Die Zahlen unterstreichen, dass Norma dank seiner variablen Kostenstruktur in der Lage