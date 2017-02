FrankfurtRWE steigen im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Die Analysten von Morgan Stanley hatten am Montagabend ihre Empfehlung auf "overweight" von "equal-weight" und das Kursziel auf 15,50 von 14,60 Euro erhöht. Die Aktien hatten am Montag mit 12,95 Euro 0,4 Prozent im Plus geschlossen.