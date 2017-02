FrankfurtRolls-Royce fallen um 3,9 Prozent auf 711 Pence und halten im "Footsie" damit die rote Laterne. Eine Strafe zur Beilegung von Bestechungsvorwürfen und das schwächere Pfund Sterling hatten dem Triebwerkshersteller 2016 einen Rekordverlust von 4,6 Milliarden Pfund eingebrockt.

***********************************************************

09:14 COVESTRO FLIEGEN NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG AUS DEPOTS

Covestro verlieren nach einem kritischen Analystenkommentar 1,8 Prozent auf 70,14 Euro und rutschen ans MDax -Ende. Experten von Evercore ISI starteten ihre Bewertung für die Aktien mit einem "Sell"-Rating und setzten ihr Kursziel auf 65 Euro.

**********************************************************

09:10 TUI NACH ZAHLEN AN "FOOTSIE"-SPITZE

Ein geringerer Verlust im reiseschwachen Winterquartal hievt TUI in London an die Spitze des "Footsie" : Die Aktien legen 2,5 Prozent zu.

***********************************************************

08:06 RHEINMETALL LEGEN NACH ANALYSTENKOMMENTAR ZU

Eine Kaufempfehlung schiebt Rheinmetall bei Lang & Schwarz um drei Prozent und im Frankfurter Frühhandel sogar um fünf Prozent an. Sie sind damit der größten Gewinner im MDax. Händlern zufolge stuften UBS-Analysten die Aktien auf "buy" von "neutral" nach oben.

*********************************************************

07:59 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT RWE VORBÖRSLICH AN DAX-SPITZE

RWE steigen im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Die Analysten von Morgan Stanley hatten am Montagabend ihre Empfehlung auf "overweight" von "equal-weight" und das Kursziel auf 15,50 von 14,60 Euro erhöht. Die Aktien hatten am Montag mit 12,95 Euro 0,4 Prozent im Plus geschlossen.

***********************************************************

07:39 NEMETSCHEK NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Anleger folgen am Dienstag einer Kaufempfehlung für Nemetschek : Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 2,7 Prozent und sind größter Gewinner im TecDax. Analysten von Berenberg stuften die Aktien auf "buy" von "hold" herauf und erhöhten ihr Kursziel auf 60 Euro von 46 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)