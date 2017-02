FrankfurtBeim Wochentender ordern 62 Banken bei der EZB rund 28 Milliarden Euro. Das ist etwas weniger, als am Mittwoch mit 29,6 Milliarden Euro fällig werden.

12:03 MDAX MIT NEUEM REKORDSTAND

Der MDax setzt seinen Rekordkurs fort und steigt um 0,2 Prozent auf noch nie zuvor erreichte 23.296 Punkte. Zu den größten Gewinnern zählen Rheinmetall und Bilfinger mit Kursgewinnen von je rund fünf Prozent. MDax-Schwergewicht Airbus notiert dagegen kaum verändert.

11:11 BRITISCHE PREISDATEN DRÜCKTEN PFUND STERLING

Schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten in Großbritannien lasten auf dem Pfund Sterling. Die britische Währung gibt ein halbes Prozent nach auf 1,2460 Dollar. Zum Euro verliert das Pfund 0,7 Prozent auf 1,1732 Euro.

10:47 STADA BEHAUPTEN VORTAGESGEWINN

Stada notieren mit 56,17 Euro 0,3 Prozent höher. Damit verteidigen die Titel des Arzneimittelherstellers ihre 12,8-prozentigen Höhenflug vom Vortag. Laut Stada haben gleich zwei Finanzinvestoren Übernahmeinteresse geäußert.

10:36 KUPFERPREIS WEITER IM PLUS

Andauernde Spekulationen auf einen Versorgungsengass wegen Förderunterbrechungen in Chile und Indonesien stützen den Kupferpreis: In London verteuert sich eine Tonne um 0,8 Prozent auf 6152 Dollar. Damit lag der Preis aber etwas unter dem am Montag zeitweise erreichten 20-Monats-Hoch von 6204 Dollar.

10:27 ÖLPREISE HOLEN VORTAGESVERLUSTE TEILS AUF

Nach einem rund zweiprozentigen Preisabschlag am Montag ziehen die Notierungen für Brent und WTI um je etwa ein Prozent auf 56,15 und 53,37 Dollar je Barrel an.

09:32 ANLEGER DECKEN SICH NACH GEWINNPLUS MIT RANDSTAD EIN

Anleger in Amsterdam greifen bei Randstad zu und schicken die Aktien um vier Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 57,50 Euro nach oben. Die Zeitarbeitsfirma hat ihr Ebita im vierten Quartal auf 268 Millionen Euro gesteigert und den Aktionären eine höhere Dividende von 1,89 Euro je Aktie versprochen.

09:22 REKORDVERLUST DRÜCKT ROLLS-ROYCE ANS "FOOTSIE"-ENDE

Rolls-Royce fallen um 3,9 Prozent auf 711 Pence und halten im "Footsie" damit die rote Laterne. Eine Strafe zur Beilegung von Bestechungsvorwürfen und das schwächere Pfund Sterling hatten dem Triebwerkshersteller 2016 einen Rekordverlust von 4,6 Milliarden Pfund eingebrockt.

09:14 COVESTRO FLIEGEN NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG AUS DEPOTS

Covestro verlieren nach einem kritischen Analystenkommentar 1,8 Prozent auf 70,14 Euro und rutschen ans MDax -Ende. Experten von Evercore ISI starteten ihre Bewertung für die Aktien mit einem "Sell"-Rating und setzten ihr Kursziel auf 65 Euro.

09:10 TUI NACH ZAHLEN AN "FOOTSIE"-SPITZE

Ein geringerer Verlust im reiseschwachen Winterquartal hievt TUI in London an die Spitze des "Footsie" : Die Aktien legen 2,5 Prozent zu.

08:06 RHEINMETALL LEGEN NACH ANALYSTENKOMMENTAR ZU

Eine Kaufempfehlung schiebt Rheinmetall bei Lang & Schwarz um drei Prozent und im Frankfurter Frühhandel sogar um fünf Prozent an. Sie sind damit der größten Gewinner im MDax. Händlern zufolge stuften UBS-Analysten die Aktien auf "buy" von "neutral" nach oben.

07:59 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT RWE VORBÖRSLICH AN DAX-SPITZE

RWE steigen im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent und damit an die Dax -Spitze. Die Analysten von Morgan Stanley hatten am Montagabend ihre Empfehlung auf "overweight" von "equal-weight" und das Kursziel auf 15,50 von 14,60 Euro erhöht. Die Aktien hatten am Montag mit 12,95 Euro 0,4 Prozent im Plus geschlossen.

07:39 NEMETSCHEK NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Anleger folgen am Dienstag einer Kaufempfehlung für Nemetschek : Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 2,7 Prozent und sind größter Gewinner im TecDax. Analysten von Berenberg stuften die Aktien auf "buy" von "hold" herauf und erhöhten ihr Kursziel auf 60 Euro von 46 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)