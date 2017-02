Frankfurt, 17. Feb Kehrtwende bei Aegon: Die Aktien des niederländischen Versicherers fallen um 6,7 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 5,04 Euro, nachdem sie zuvor wegen guter Geschäftszahlen noch um 4,2 Prozent auf 5,49 Euro gestiegen waren. Ein Aegon-Sprecher sagt, im Markt seien "falsche Informationen" herumgereicht worden zur Kapitalausstattung des Konzerns. In einer Mitteilung erklärt Aegon, die Solvenzquote des US-Geschäfts habe sich Ende 2016 auf 440 Prozent belaufen. ******************************************************** 13:03 MEDIGENE WEITEN NACH HERABSTUFUNG VERLUSTE AUS Medigene weiten ihre Verluste nach einer Herabstufung aus und fallen um 4,6 Prozent auf 12,68 Euro, den tiefsten Stand seit gut drei Wochen. Analysten von Oddo Seydler stuften die Titel auf "neutral" von "buy" zurück, erhöhten aber das Kursziel auf 14 Euro von 11 Euro. Sie begründeten den Schritt mit der jüngsten Rally von Medigene. Der Kurs der Aktie hat sich in den vergangenen sechs Monaten fast verdoppelt. ********************************************************** 11:18 SCHWACHE BRITISCHE KONSUMLAUNE DRÜCKT PFUND STERLING Der überraschende Rückgang der britischen Einzelhandelsumsätze setzt dem Pfund Sterling zu. Mit 1,2388 Dollar notiert es rund einen US-Cent niedriger als am Vorabend. *********************************************************** 09:36 BOSS-HAUSSE HÄLT AN Anleger setzen weiter auf den Einstieg eines neuen Großaktionärs bei Hugo Boss. Die Titel steigen um 3,4 Prozent auf ein Zwölf-Monatshoch von 163,80 Euro, nachdem sie am Vortag 6,6 Prozent gewonnen hatten. Einem Magazinbericht zufolge ist Investor Albert Frere über seine Holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) mit knapp drei Prozent bei Boss eingestiegen. ********************************************************* 07:59 ANLEGER FEIERN MILLIARDENAUSSCHÜTTUNG VON ALLIANZ Milliardenausschüttungen der Allianz in Form von Aktienrückkauf und Dividendenzahlung kommen bei den Aktionären gut an. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 2,8 Prozent und sind größter Dax-Gewinner. "Marktteilnehmer hatten nach Berichten über eine geplante Übernahme der australischen QBE Insurance nicht mehr von einem Aktienrückkauf zu träumen gewagt", sagte ein Händler. "Jetzt ist er sogar größer ausgefallen als ursprünglich erhofft." ********************************************************* 07:15 INFINEON EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Infineon 17,26 0,22 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)