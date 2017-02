(neu: Schlusskurse in Tokio)

* Nikkei schließt kaum verändert

* Unsicherheit über Trumps Steuerpläne lähmt Anleger

Tokio/Singapur, 23. Feb Unsicherheit über die Steuerpolitik von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die Aktienmärkte in Fernost in Schach gehalten. Auslöser waren die Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Die darin enthaltenen Äußerungen wurden von Marktteilnehmern als relativ zurückhaltend gewertet. Manche Fed-Mitglieder seien vorsichtig, weil Trumps Steuerpläne noch ungewiss seien, sagten Analysten.

In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kaum verändert mit 19.371 Punkten. Zu den Verlierern zählten insbesondere Finanzwerte. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle. Die Börse in Shanghai gab 0,4 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt wurde der Euro mit 1,0557 Dollar kaum verändert gehandelt. Die US-Währung trat auch zum Yen auf der Stelle bei 113,26 Yen.