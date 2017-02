FrankfurtNordex vergrault seine Anleger mit einem gesenkten Umsatzziel für 2017. Die Aktien stürzen bei hohen Umsätzen und mehreren Handelsunterbrechungen um siebzehn Prozent auf 16,36 Euro ab. Damit notieren sie auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren und sind mit Abstand größter Verlierer im TecDax.

************************************************************

16:14 BARCLAYS DREHEN INS MINUS

Nach einer freundlichen Eröffnung angesichts eines Gewinnsprungs drehen Barclays ins Minus und verlieren zeitweise 4,4 Prozent auf 224,75 Pence. Händler in London rätselten über die Kursentwicklung, denn Barclays waren zuvor noch um rund vier Prozent gestiegen.

***********************************************************

15:38 MDAX ERNEUT MIT REKORD

Der MDax jagt von Rekord zu Rekord: Der Nebenwerteindex klettert um 0,4 Prozent auf 23.710,90 Punkte und erreicht damit den vierten Tag in Folge ein frisches Allzeithoch. Unterstützt wird er vom Rekordkurs der schwergewichteten Airbus-Aktien, die über drei Prozent zulegen. In den vergangenen drei Monaten hat der MDax 14 Prozent zugelegt, der Dax zwölf Prozent.

**********************************************************

13:41 DOLLAR BRÖCKELT WÄHREND MNUCHIN-REDE AB

Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin machen Dollar-Anleger nervös: Der Dollar-Index bröckelt ab und verliert 0,1 Prozent auf 101,17 Punkte. Vor Beginn der Rede lag er bei 101,33 Punkten. Der Euro legt im Gegenzug zu, er gewinnt 0,1 Prozent auf 1,0566 Dollar.

***********************************************************

12:51 TESLA IM VORBÖRSLICHEN US-HANDEL NACH ZAHLEN HÖHER

Tesla ziehen im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent an. Der Elektroautobauer hatte am Mittwoch seine Zahlen vorgelegt. Analysten hoben anschließend ihre Kursziele an.

***********************************************************

12:44 ROCKET INTERNET BAUEN VERLUSTE AUS

Rocket Internet bauen ihre Verluste nach dem Anteilsverkauf des Großaktionärs Kinnevik aus. Sie stürzen um 14,4 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monatstief von 18,28 Euro ab. Das ist der größte Verlust innerhalb eines Tages seit zehn Monaten.

*********************************************************

10:08 Gestiegene Kernkapitalquote treibt Barclays

Ein überraschend dickes Kapitalpolster hievt Barclays auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. Die Aktien steigen um 3,5 Prozent auf 243,45 Pence. Parallel zu einem Gewinnsprung kletterte die Kernkapitalquote auf 12,4 Prozent. Analysten hatten lediglich mit 11,8 Prozent gerechnet.

***********************************************************

09:59 GEKAPPTE PROGNOSE BELASTET VEOLIA

Gesenkte Gewinnziele schicken Veolia auf Talfahrt. Die Aktien verlieren 5,6 Prozent auf 15,26 Euro und sind damit schwächster Wert im CAC40.

***********************************************************

09:57 GEWINNSPRUNG HIEVT DIALOG-RIVALE BESI AUF REKORDHOCH

Die Titel des niederländischen Dialog-Semiconductor-Rivalen BESI steigen nach einem Gewinnsprung im vierten Quartal um 11,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 37,50 Euro. Sie sind eine der am meisten gehandelten Aktien an der Börse in Amsterdam. Dialog legen in Frankfurt ebenfalls nach Zahlen 9,7 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 52,35 Euro zu.

*********************************************************

09:45 BOUYGUES NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein überraschend starker Gewinnanstieg ermuntert Anleger zum Einstieg bei Bouygues. Die Aktien steigen um 5,8 Prozent und sind damit Spitzenreiter im CAC40.

***********************************************************

09:34 TAG IMMOBILIEN KLETTERN AUF 14-JAHRES-HOCH

Investoren decken sich nach einem Gewinnsprung und einer angehobenen Prognose mit Aktien von TAG Immobilien ein. Die Titel steigen um drei Prozent auf 13,34 Euro, den höchsten Stand seit Oktober 2002.

********************************************************

09:29 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN HENKEL

Anleger nutzen den Ergebnissprung bei Henkel für Gewinnmitnahmen. Die Aktien geben 0,8 Prozent auf 120,25 Euro nach und gehören damit zu den größten Verlierern im Dax. Analysten der DZ Bank betonten, die Geschäftszahlen von Henkel lägen über den Erwartungen und die Zeit sei günstig, Kursgewinne mitzunehmen. Henkel-Titel sind in den vergangenen drei Monaten um zwölf Prozent gestiegen.

***********************************************************

08:18 GERRY WEBER NEHMEN ERHOLUNGSKURS WIEDER AUF

Vom zurückhaltenden Gerry Weber-Ausblick lassen sich Anleger nicht beirren. Die Aktien der Modefirma legen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils etwa zwei Prozent zu. Damit notieren sie aber immer noch rund sechs Prozent unter dem Niveau vor Bekanntgabe des Gewinneinbruchs im Geschäftsjahr 2015/2016 vor etwa vier Wochen.

***********************************************************

08:01 GEPLANTE SONDERDIVIDENDE GIBT XING AUFTRIEB

Die Aussicht auf eine Sonderausschüttung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Xing. Die Titel gewinnen vorbörslich 2,3 Prozent.

***********************************************************

07:56 TAG IMMOBILIEN ÜBERNEHMEN MDAX-SPITZE

Ein Gewinnsprung und eine angehobene Prognose schieben TAG Immobilien an. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,8 Prozent.

***********************************************************

07:43 DBAG MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT

Die Aktien von Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) werden an diesem Donnerstag mit einem Dividendenabschlag von 1,20 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 36,40 Euro bedeutet dies ein Minus von 3,3 Prozent.

***********************************************************

07:40 ZURÜCKHALTENDER AUSBLICK DRÜCKT AAREAL BANK

Die Aussicht auf ein sinkendes Betriebsergebnis 2017 macht Aareal Bank für Anleger unattraktiver. Die Aktien verlieren vorbörslich 1,1 Prozent.

***********************************************************

07:34 ADVA RUTSCHEN NACH ZAHLEN ANS TECDAX-ENDE

Ein Gewinnrückgang setzt Adva am Donnerstag vorbörslich zu. Die Aktien verlieren 2,1 Prozent und sind Schlusslicht im TecDax.