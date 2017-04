FrankfurtAnleger gehen auch am Devisenmarkt auf Nummer sicher und kaufen Yen: Der Greenback fällt um 1,2 Prozent auf 109,64 Yen. Das ist der niedrigsten Stand seit Mitte November vorigen Jahres.

16:57 GOLDPREIS ZIEHT SPÜRBAR AN

Die Feinunze Gold verteuert sich um 1,3 Prozent auf 1270,04 Dollar, während die Börsen weltweit auf Talfahrt gehen.

16:45 APPLE HALTEN IM DOW & CO DIE ROTE LATERNE

In New York machen die Anleger vor allem bei Apple Kasse: Mit einem Abschlag von 2,2 Prozent sind die in allen drei großen US-Indizes - Dow-Jones, S&P500-Index, Nasdaq-Composite - gelisteten Titel die größten Verlierer. In den vergangenen drei Monaten hatten Apple mit 20 Prozent deutlich mehr als die Indizes mit vier bis sechs Prozent zugelegt.

16:31 DAX KNICKT WEITER EIN - DOW & CO AUF TALFAHRT

Dax und EuroStoxx50 verlieren bei zunehmenden Umsätzen je etwa 0,4 Prozent auf 12.155 und 3467 Punkte. Sie folgen damit der Wall Street nach unten, wo der der Dow-Jones- und der S&P500-Index 0,3 und 0,5 Prozent verlieren, während der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent abrutscht.

16:13 FRAPORT NACH LUFTHANSA-VERKEHRSZAHLEN AUF REKORDHOCH

Fraport steigen um 5,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 72,20 Euro. Nach Air France-KLM hatte auch Lufthansa am Mittag höhere Passagierzahlen für März ausgewiesen. Lufthansa legten in der Spitze fünf Prozent auf 16,03 Euro zu und notierten damit so hoch wie zuletzt im Juni 2014.

15:55 SIEMENS AUF REKORDKURS - BOMBARDIER GESUCHT

Ein Medienbericht über Gespräche von Siemens und Bombardier über eine Zusammenlegung des Zuggeschäfts hievt die Siemens-Aktien um 1,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 129,80 Euro. Bombardier legen in Toronto um 5,4 Prozent zu.

11:26 Hochstufung schiebt Puma auf höchsten Stand seit 2007

Puma bauen ihre Gewinne aus und klettern um 3,5 Prozent auf 313,40 Euro. Das ist der höchste Stand seit Juli 2007. Analysten der Investmentbank Macquarie stuften die Titel Börsianern zufolge auf "outperform" von "neutral" nach oben. Das Kursziel liegt laut einem Händler bei 385 Euro.

09:37 SPEKULATIONEN AUF HÖHERE KALI-PREISE BEFLÜGELN K+S

Spekulationen auf höhere Kali-Preise treiben den Kurs von K+S um 3,6 Prozent auf 22,78 Euro in die Höhe. Die Titel sind damit gefragtester Wert im MDax. Der kanadische Kaliproduzent Canpotex Ltd betonte, eine signifikante Preiserhöhung für Abnehmer aus China sei nicht ausgeschlossen.

08:12 BUND-RENDITE ERSTMALS SEIT SECHS WOCHEN UNTER 0,2 VH

Die geopolitischen Unsicherheiten treiben Anleger vermehrt in als sicher geltende Bundesanleihen: Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fällt auf ein Sechs-Wochen-Tief von 0,197 Prozent.

07:42 VERKAUFSEMPFEHLUNG LASTET AUF DIALOG SEMICONDUCTOR

Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Dialog Semiconductor. Die Papiere verlieren vorbörslich 1,7 Prozent und sind schwächster Wert im TecDax. Experten des Bankhauses Lampe stuften ihr Aktienrating auf "sell" von "hold" zurück.

07:36 LUFTHANSA NACH HOCHSTUFUNG TOP-WERT IM DAX

Lufthansa klettern am Dienstag nach einer Hochstufung im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent und liegen damit an der Dax-Spitze. Analysten von BNP Paribas stuften die Titel auf "outperform" von "underperform" nach oben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)