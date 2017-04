FrankfurtDer Euro rutscht knapp unter 1,06 Dollar und nähert sich dem bisherigen Wochen-Tief von 1,0571 Dollar. Sollte das nicht halten, könnten Verkaufssignale die Gemeinschaftswährung rasch noch tiefer drücken, sagen Händler.

13:20 UBS - MEHR ZUSTROM IN EUROPÄISCHE ETFS IM MÄRZ

Der Zustrom von Geldern amerikanischer Investoren nach Europa nimmt wieder zu. So floss im März so viel in europäische börsennotierte Indexfonds (ETFs) wie zuletzt im Oktober 2015, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Großbank UBS hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatten sie elf Monate in Folge Abflüsse verzeichnet. Bessere Wachstums- und Gewinnperspektiven europäischer Firmen und günstigere Bewertungsniveaus als am US-Aktienmarkt locken Investoren an.

12:56 DAX GIBT GEWINNE WIEDER AB

Dax und EuroStoxx50 legen den Rückwärtsgang ein und geben die Gewinne von je bis zu 0,8 Prozent wieder ab. Mit 12.157 und 3472 Punkten notieren beide Indizes am Mittag nur noch leicht im Plus. Die US-Futures signalisieren für die Eröffnung der Wall Street minimal niedrigere Kurse.

11:17 TESCO NACH ZAHLEN AM "FOOTSIE"-ENDE

Tesco verlieren vier Prozent auf 187,80 Pence und halten im "Footsie" damit die rote Laterne. Großbritanniens größter Einzelhändler hatte im vergangenen Jahr zwar mehr als erwartet verdient. Doch machten die Anleger nach Veröffentlichung der Zahlen Kasse, sagte ein Händler in London.

10:00 VIVENDI NACH ANALYSTENKOMMENTAR GEFRAGT

Vivendi steigen um 2,8 Prozent auf 18,31 Euro und führen damit die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Aktien des französischen Medienkonzerns auf die "conviction"-Liste genommen.

07:57 DIALOG SEMICONDUCTOR VORBÖRSLICH ERNEUT IM MINUS

Dialog Semiconductor setzen vorbörslich bei Lang & Schwarz ihre Talfahrt - wenn auch moderater - fort und verlieren mehr als eineinhalb Prozent. Am Dienstag hatte eine Verkaufsempfehlung des Bankhauses Lampe die Aktien um 14,4 Prozent abstürzen lassen.

07:43 DAIMLER ÜBERRASCHEN ANLEGER MIT ZAHLEN

Daimler steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz am Mittwoch um über drei Prozent. Der Autobauer hatte seinen Gewinn im ersten Quartal fast verdoppelt. Detaillierte Schätzungen habe Daimler dem Markt nicht vorgegeben, sagte ein Händler. Die Prognosen der von Reuters befragten Analysten seien aber übertroffen worden. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)