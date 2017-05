Frankfurt, 02. Mai Kion steigen im Anfangsgeschäft um zwei Prozent auf ein Rekordhoch von 63,40 Euro. Die Analysten der Societe Generale stuften die Aktien auf "buy" von "hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 79 von 57 Euro. *********************************************************** 09:07 BP NACH ZAHLEN IM AUFWIND Mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn lockt BP die Anleger an: Die Aktien steigen um 2,7 Prozent auf 454,55 Pence und zählen damit zu den größten Gewinnern im "Footsie". *********************************************************** 08:26 PFEIFFER VACUUM NACH UMSATZ- UND GEWINNPLUS GEFRAGT Pfeiffer Vacuum gewinnen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils mehr als ein Prozent und liegen damit an der Spitze im TecDax. Der Konzern steigerte im ersten Quartal den Umsatz und Gewinn. ********************************************************** 07:37 BAYER, CONTI, DT. POST & MERCK EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BAYER 113,60 2,70 CONTINENTAL 205,50 4,25 DEUTSCHE POST 33,00 1,05 MERCK 107,80 1,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)