Frankfurt, 02. Mai Ein optimistischerer Ausblick ermuntert Anleger zum Einstieg bei Osram. Die Aktien steigen um 2,9 Prozent und sind mit 63,30 Euro so teuer wie noch nie. *********************************************************** 12:08 EZB TEILT BANKEN ETWAS MEHR ZU Beim Wochentender ordern 34 Banken mit 14,43 Milliarden Euro etwas mehr als am Mittwoch mit 14,41 Milliarden Euro fällig wird. *********************************************************** 11:02 SKEPSIS AN NORDAMERIKA-STRATEGIE BELASTET K+S K+S fallen um 1,4 Prozent auf 21,60 Euro und halten im MDax die rote Laterne. Händler verweisen auf Zweifel an der Nordamerika-Strategie des Konzerns. So nehme K+S in Kanada - quasi dem Vorgarten seines Konkurrenten Potash - eine Kali-Mine in Betrieb und habe gleichzeitig mit knappen Lagerkapazitäten in den USA zu kämpfen. *********************************************************** 10:50 LAZIO ROM NACH SIEG GEGEN AS ROM BEI ANLEGERN BEGEHRT Der 3:1-Sieg von Lazio Rom im Stadt-Derby gegen AS Rom macht die Aktien des italienischen Fußballclubs heiß begehrt. Die Titel steigen um 7,6 Prozent auf 0,81 Euro. Die Papiere des Verlierers AS Rom brechen dagegen um 6,3 Prozent auf 0,46 Euro ein. ********************************************************* 09:39 HÄNDLER - HOCHSTUFUNG SCHIEBT EURO-BANKEN AN Ein positiver Analystenkommentar schiebt Finanztitel an. Händlern zufolge stuften Experten der Investmentbank Bernstein Banken der Euro-Zone auf "overweight" nach oben. Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Credit Agricole und Societe Generale klettern um je rund ein Prozent, UniCredit legen 1,5 Prozent zu. ********************************************************** 09:17 KAUFEMPFEHLUNG HIEVT KION AUF REKORDHOCH Kion steigen im Anfangsgeschäft um zwei Prozent auf ein Rekordhoch von 63,40 Euro. Die Analysten der Societe Generale stuften die Aktien auf "buy" von "hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 79 von 57 Euro. *********************************************************** 09:07 BP NACH ZAHLEN IM AUFWIND Mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn lockt BP die Anleger an: Die Aktien steigen um 2,7 Prozent auf 454,55 Pence und zählen damit zu den größten Gewinnern im "Footsie". *********************************************************** 08:26 PFEIFFER VACUUM NACH UMSATZ- UND GEWINNPLUS GEFRAGT Pfeiffer Vacuum gewinnen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils mehr als ein Prozent und liegen damit an der Spitze im TecDax. Der Konzern steigerte im ersten Quartal den Umsatz und Gewinn. ********************************************************** 07:37 BAYER, CONTI, DT. POST & MERCK EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BAYER 113,60 2,70 CONTINENTAL 205,50 4,25 DEUTSCHE POST 33,00 1,05 MERCK 107,80 1,20 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)